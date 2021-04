LIVE Sinner-Bautista Agut 5-7, 6-4 Masters1000 Miami in DIRETTA: si va al terzo! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Altro buon servizio, lunga la risposta dello spagnolo. 30-30 Ace esterno dell’azzurro. 15-30 Passante vincente di Bautista. Sinner non può permettersi di abbassare la guardia. 15-15 Brutto rovescio in rete per Sinner, ha colpito male. 15-0 Servizio e diritto per Sinner. 21.01 Inizia il terzo set con Jannik Sinner al servizio. 21.01 Sinner ha ottenuto sinora il 67% di punti con la prima ed il 59% con la seconda. 20.59 Nel secondo set Sinner ha realizzato 11 vincenti e commesso 17 errori gratuiti. Il computo è invece 3-17 per Bautista Agut. 6-4 SI VA AL TERZOOOOOOOOOOOOO!!! Sul nastro la palla corta dello spagnolo! 15-40 Se ne va il primo set-point, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Altro buon servizio, lunga la risposta dello spagnolo. 30-30 Ace esterno dell’azzurro. 15-30 Passante vincente dinon può permettersi di abbassare la guardia. 15-15 Brutto rovescio in rete per, ha colpito male. 15-0 Servizio e diritto per. 21.01 Inizia il terzo set con Jannikal servizio. 21.01ha ottenuto sinora il 67% di punti con la prima ed il 59% con la seconda. 20.59 Nel secondo setha realizzato 11 vincenti e commesso 17 errori gratuiti. Il computo è invece 3-17 per. 6-4 SI VA AL TERZOOOOOOOOOOOOO!!! Sul nastro la palla corta dello spagnolo! 15-40 Se ne va il primo set-point, ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #ATPMiami #Sinner pareggia il conto aggiudicandosi il #secondoset 6-4! Con #Bautista è 1-1! #live - zazoomblog : LIVE – Sinner-Bautista Agut 5-7 3-2 semifinale Masters 1000 Miami 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Bautista… - SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #ATPMiami In partita #Sinner per un #secondoset più equilibrato: è 4-4 con #Bautista, che conduce 1-0 (7-5). #live - zazoomblog : LIVE – Sinner-Bautista Agut 5-7 2-1 semifinale Masters 1000 Miami 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Bautista… - tuttoatalanta : LIVE TASPORT24 - ATP Miami, l'altoatesino Sinner sotto di un set in semifinale -