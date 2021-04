LIVE Sinner-Bautista Agut 5-7, 3-3 Masters1000 Miami in DIRETTA: equilibrio nel 2° parziale (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Eccezionale rovescio lungolinea di Sinner che scardina la resistenza di Bautista. 40-40 Servizio solido di Sinner e rovescio a segno dal centro del campo. 40-A Risposta sulla linea per Bautista, che poi viene a rete e chiude con la volée. Altra palla break. 40-40 OTTIMO Sinner! Si apre il campo con il diritto e poi chiude con il rovescio! 30-40 Importantissima volée a segno di Sinner. 15-40 Sulla linea il rovescio di Sinner. 0-40 Altro pessimo errore di Sinner. Esce il rovescio. Tre palle break per Bautista. 0-30 Bruttissimo errore di Sinner con il diritto ad incrociare da metà campo. 0-15 Sulla linea il diritto dello spagnolo. 3-3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Eccezionale rovescio lungolinea diche scardina la resistenza di. 40-40 Servizio solido die rovescio a segno dal centro del campo. 40-A Risposta sulla linea per, che poi viene a rete e chiude con la volée. Altra palla break. 40-40 OTTIMO! Si apre il campo con il diritto e poi chiude con il rovescio! 30-40 Importantissima volée a segno di. 15-40 Sulla linea il rovescio di. 0-40 Altro pessimo errore di. Esce il rovescio. Tre palle break per. 0-30 Bruttissimo errore dicon il diritto ad incrociare da metà campo. 0-15 Sulla linea il diritto dello spagnolo. 3-3 ...

