LIVE – Sinner-Bautista Agut 1-2 | semifinale Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Roberto, valevole per ladeldi. L’azzurro non vuole smettere di sognare e dopo Bublik ha nel mirino il regolare spagnolo, capace di sconfiggere il numero uno del seeding Medvedev ai quarti. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di venerdì 2 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA1-2 PRIMO SET – Ace dello spagnolo, diligente al servizio. 40-0. PRIMO SET – ...

L'appuntamento è con la storia, per Jannik. A Miami, l'italiano si gioca l'accesso alla sua prima finale in un Masters 1000 contro lo spagnolo Bautista Agut, testa di serie numero 7 del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(21) JANNIK- (7) ROBERTO BAUTISTA AGUT, 1° incontro sul Grandstand alle 19.00 italiane Semifinale Atp Masters 1000 Miami 2021 (cemento)sfida Bautista nei quarti dell'Atp Miami ...Ecco la classifica live dei dieci azzurri in top 100 (asterisco per quelli ... 10 – Matteo Berrettini 17 – Fabio Fognini 24* – Jannik Sinner 34 – Lorenzo Sonego 68 – Stefano Travaglia 87 – Salvatore ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Sinner cerca di diventare il secondo del nostro Paese ad approdare in una finale di un 1000, dopo che Fabio Fognini ci riuscì nel 2019 a Montecarlo batt ...