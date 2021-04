LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Martinenghi record italiano nei 50 rana! Castiglioni c’è! Finali dalle 17.30 (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38: Per questa mattinata di gare è tutto, l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 per una emozionante terza sessione di Finali. Buona giornata, a più tardi! 11.37: Buone notizie soprattutto dalla rana in questa mattinata di gare con lo splendido record italiano e quarto tempo all time di Martinenghi sui 50 e il personale che ha scacciato via i dubbi sulla condizione di Castiglioni, reduce da Covid. Si preannuncia qui una grande battaglia con Carraro nel pomeriggio per l’unico posto libero a Tokyo. 11.35: Queste le Finaliste dei 200 stile libero donne: Pellegrini, Gailli, Quadarella, Vetrano, Mascolo, Caponi, Panziera, Pirozzi 11.33: In scioltezza Federica Pellegrini si aggiudica l’ultima batteria ion ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: Per questa mattinata di gare è tutto, l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 per una emozionante terza sessione di. Buona giornata, a più tardi! 11.37: Buone notizie soprattutto dalla rana in questa mattinata di gare con lo splendidoe quarto tempo all time disui 50 e il personale che ha scacciato via i dubbi sulla condizione di, reduce da Covid. Si preannuncia qui una grande battaglia con Carraro nel pomeriggio per l’unico posto libero a Tokyo. 11.35: Queste leste dei 200 stile libero donne: Pellegrini, Gailli, Quadarella, Vetrano, Mascolo, Caponi, Panziera, Pirozzi 11.33: In scioltezza Federica Pellegrini si aggiudica l’ultima batteria ion ...

