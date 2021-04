LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Federica Pellegrini vola a Tokyo nei 200 sl! Carraro ai Giochi nei 100 rana (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17: Federica Pellegrini centra il suo obiettivo e nuota un buon 1’56?69 (pass per Tokyo conquistato). A precedere Margherita Panziera (1’59?52) e Stefania Pirozzi (2’00?38). Simona Quadarella quinta in 2’00?49. 18.13: Dopo una lunga attesa, inizierà questa finale dei 200 stile libero donne con Federica Pellegrini, Simona Quadarella e Margherita Panziera. 18.04: Si attende per via di un problema al sistema di cronometraggio. 18.01: Di seguito le finaliste dei 200 stile libero femminile: 1 ITA PANZIERA Margherita GS Fiamme Oro – CC Aniene 1995 2’02.05 2 ITA MASCOLO Anna Chiara H. Sport Firenze 2001 2’01.51 3 ITA QUADARELLA Simona CC Aniene 1998 2’01.13 4 ITA Pellegrini Federica CC Aniene 1988 ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.17:centra il suo obiettivo e nuota un buon 1’56?69 (pass perconquistato). A precedere Margherita Panziera (1’59?52) e Stefania Pirozzi (2’00?38). Simona Quadarella quinta in 2’00?49. 18.13: Dopo una lunga attesa, inizierà questa finale dei 200 stile libero donne con, Simona Quadarella e Margherita Panziera. 18.04: Si attende per via di un problema al sistema di cronometraggio. 18.01: Di seguito le finaliste dei 200 stile libero femminile: 1 ITA PANZIERA Margherita GS Fiamme Oro – CC Aniene 1995 2’02.05 2 ITA MASCOLO Anna Chiara H. Sport Firenze 2001 2’01.51 3 ITA QUADARELLA Simona CC Aniene 1998 2’01.13 4 ITACC Aniene 1988 ...

