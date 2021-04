LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Benedetta Pilato e Federica Pellegrini infiammano la terza giornata (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.44: La gara del giorno potrebbero essere i 100 rana. Ci sono tutte e tre al via le star di questa specialità, Benedetta Pilato punta al secondo titolo dopo quello conquistato a dicembre, Martina Carraro ha come obiettivo il tempo limite per Tokyo e Arianna Castiglioni è un’incognita, visto che è appena uscita dall’incubo Covid e non ha certo potuto finalizzare la preparazione per questo evento 8.42: Ci attende una giornata densa di emozioni con tanti assalti alla carta olimpica da parte degli atleti di punta del movimento azzurro. I fari sono puntati in particolare su Federica Pellegrini, che cerca l’accesso alla sua ottava Olimpiade nei “suoi” 200 stile libero 8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44: La gara del giorno potrebbero essere i 100 rana. Ci sono tutte e tre al via le star di questa specialità,punta al secondo titolo dopo quello conquistato a dicembre, Martina Carraro ha come obiettivo il tempo limite per Tokyo e Arianna Castiglioni è un’incognita, visto che è appena uscita dall’incubo Covid e non ha certo potuto finalizzare la preparazione per questo evento 8.42: Ci attende unadensa di emozioni con tanti assalti alla carta olimpica da parte degli atleti di punta del movimento azzurro. I fari sono puntati in particolare su, che cerca l’accesso alla sua ottava Olimpiade nei “suoi” 200 stile libero 8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla ...

