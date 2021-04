LIVE – Napoli-Orzinuovi 61-38, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) (Di venerdì 2 aprile 2021) GeVi Napoli e Agribertocchi Orzinuovi si affrontano nel quarto di Finale della Coppa Italia di Serie A2. Il miglior risultato al termine della prima parte di stagione ha riservato ai partenopei, al primo turno, un accoppiamento abbastanza abbordabile. Dopo il quarto posto ottenuto al giro di boa, la formazione bresciana ha infatti chiuso la prima fase di stagione addirittura all’undicesimo posto, con ben sette sconfitte raccolte nelle ultime dieci gare. La vincente affronterà in semiFinale la vincente del quarto di Finale tra Tortona e Ferrara. La sfida andrà in scena alle ore 12:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUI LIVE GLI ALTRI QUARTI DI FinalE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) GeVie Agribertocchisi affrontano nel quarto die delladi Serie A2. Il miglior risultato al termine della prima parte di stagione ha riservato ai partenopei, al primo turno, un accoppiamento abbastanza abbordabile. Dopo il quarto posto ottenuto al giro di boa, la formazione bresciana ha infatti chiuso la prima fase di stagione addirittura all’undicesimo posto, con ben sette sconfitte raccolte nelle ultime dieci gare. La vincente affronterà in semie la vincente del quarto die tra Tortona e Ferrara. La sfida andrà in scena alle ore 12:00 di venerdì 2 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO SEGUIGLI ALTRI QUARTI DIE AGGIORNA LA ...

