LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: Binder svetta nella FP2, Fenati il migliore degli italiani con il decimo tempo (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.55 Si chiude la giornata in pista per i protagonisti della Moto3! Appuntamento a domani per la FP3 e per la qualifica del Gran Premio di Doha. Un saluto a tutti! 17.54 La classifica finale della FP2: 1 40 D. Binder 2:04.781 2 11 S. GARCIA +0.040 3 2 G. RODRIGO +0.112 4 17 J. MCPHEE +0.187 5 24 T. SUZUKI +0.242 6 5 J. MASIA +0.297 7 28 I. GUEVARA +0.323 8 52 J. ALCOBA +0.362 9 37 P. ACOSTA +0.388 10 55 R. Fenati +0.490 17.53 Acosta, Garcia e Nepa si migliorano ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.00 – LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 17.55 Si chiude la giornata in pista per i protagonisti della! Appuntamento a domani per la FP3 e per la qualifica del Gran Premio di. Un saluto a tutti! 17.54 La classifica finale della FP2: 1 40 D.2:04.781 2 11 S. GARCIA +0.040 3 2 G. RODRIGO +0.112 4 17 J. MCPHEE +0.187 5 24 T. SUZUKI +0.242 6 5 J. MASIA +0.297 7 28 I. GUEVARA +0.323 8 52 J. ALCOBA +0.362 9 37 P. ACOSTA +0.388 10 55 R.+0.490 17.53 Acosta, Garcia e Nepa si migliorano ed ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tutti a caccia del tempo per accedere alla Q2 bene gli italiani - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #DIRETTA: #bandiera #verde! - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 sessione decisiva per accedere alla Q2 - #Moto3… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - -