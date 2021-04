LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per la prima giornata dei Mondiali di curling 2021. E’ finalmente arrivato il momento più importante ed atteso della stagione, oggi prenderà il via a Calgary (Canada) la rassegna iridata, che si protrarrà fino a domenica 11 e che metterà in palio anche sei importantissimi posti per le Olimpiadi invernali del 2022. La formula del torneo è abbastanza particolare: quattordici squadre si dovranno sfidare in un lungo ed intenso round robin, dal quale usciranno appunto i primi sei pass alle Olimpiadi, per quanto riguarda le medaglie, invece, le prime due classificate passeranno DIRETTAmente alle semifinali, mentre gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladidel Sud, match valido per la prima giornata deidi2021. E’ finalmente arrivato il momento più importante ed atteso della stagione, oggi prenderà il via a Calgary (Canada) la rassegna iridata, che si protrarrà fino a domenica 11 e che metterà in palio anche sei importantissimi posti per le Olimpiadi invernali del 2022. La formula del torneo è abbastanza particolare: quattordici squadre si dovranno sfidare in un lungo ed intenso round robin, dal quale usciranno appunto i primi sei pass alle Olimpiadi, per quanto riguarda le medaglie, invece, le prime due classificate passerannomente alle semifinali, mentre gli ...

