LIVE Italia-Corea del Sud 5-0, Mondiali curling in DIRETTA: partenza importante degli azzurri, che dopo tre end prendono il largo! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:59 Ancora bene l’Italia, che riesce a spazzare via due stone Coreane e resta con due pietre in house. 17:57 Gli azzurri partono bene con una stone in house e con un’altra di guardia. 17:54 La Corea continua ad essere di mano nel quarto end. 17:52 MAMMA MIA CHE GARA STANNO FACENDO GLI azzurri! Nonostante i Coreani fossero di mano Retornaz e compagni riescono a strappare due punti pesantissimi. Errore madornale degli asiatici nell’ultimo colpo, fino a quel momento avevamo solo un punto in house, ma colpendo la loro stone di guardia hanno regalato un secondo punto ai nostri. 17:49 La Corea spazza via la stone che stava di guardia alla nostra, ma al momento il punto è ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:59 Ancora bene l’, che riesce a spazzare via due stonene e resta con due pietre in house. 17:57 Glipartono bene con una stone in house e con un’altra di guardia. 17:54 Lacontinua ad essere di mano nel quarto end. 17:52 MAMMA MIA CHE GARA STANNO FACENDO GLI! Nonostante ini fossero di mano Retornaz e compagni riescono a strappare due punti pesantissimi. Errore madornaleasiatici nell’ultimo colpo, fino a quel momento avevamo solo un punto in house, ma colpendo la loro stone di guardia hanno regalato un secondo punto ai nostri. 17:49 Laspazza via la stone che stava di guardia alla nostra, ma al momento il punto è ...

