LIVE – Bollettino oggi | venerdì 2 aprile | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 2 aprile 2021) Vi proponiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Permane la divisione del Bel Paese in fasce per evitare un lockdown nazionale: attualmente sono otto le regioni/province autonome in zona arancione e tredici in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 23.649 nuovi, 501 morti, 20.712 guariti, 205.127 tamponi molecolari, 3.681 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base ...

Il presidente del Veneto: 'Ho parlato con il ministro Speranza - ha detto - e farà una verifica. Sarà utile anche in prospettiva della riapertura delle scuole'. Record vaccinazioni in Italia: 282mila ...La Regione ha indicato al Ministero e alla Protezione Civile Mario Palermo come referente per la raccolta dei dati che servono per il bollettino giornaliero. Secondo la ricostruzione della Procura, ...