L’Isola dei famosi 2021 il riassuntone della sesta puntata con l’inaugurazione di Playa Esperanza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 aprile 2021)di restar…Il più possibile su questa Isola deidalla quale, come diceva il buon Tommaso Zorzi, è davvero impossibile andare via. Perchè che al pubblico, ad esempio, Vera Gemma non piaccia neanche un po’ è parecchio chiaro, viste le percentuali di voto. Eppure resta ancora in gioco! Vi raccontiamo tutto quello che è accaduto nelladeldei, in onda il primo aprile, con il nostroserata. Di cose ne sono successe e anche tante e gli animi come sempre, si scaldano anche se non si approfitta fino in fondo delle tante dinamiche. Uno dei difetti di questa Isola sono le prove. Non sarebbe stato meglio fare questi giochi in settimana, ...