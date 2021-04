L’Isola dei Famosi 2021 | Andrea Cerioli minaccia di lasciare il reality

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oltre alla fame, alcuni dei naufraghi dedeitemono anche di sfigurare agli occhi del pubblico. Uno dei tanti è il povero: un ex di Grande Fratello nonché ex tronista di Uomini e Donne, ora spiaggiato in quel di Cayo Cochinos. Il ragazzo ha approfittato con colloquio privato con Ilary Blasi nel corso della sua nomination in palapa per sottolineare quanto venga trattato male dagli autori deldi Canale Cinque in quanto da tre puntate non fanno altro che farlo apparire nelle clip come un piagnone. Questo improvviso sfogo diè partito a causa dell’ennesimo filmato in cuiappare con la lacrima facile. A rincarare la dose, però, ci ha pensato anche la ...