L’islamista Abbas parla agli israeliani | Netanyahu agli alleati di destra

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 2 aprile 2021) Di un governo di«stabile e funzionante il più presto possibile», hanno discusso ieri per tre ore il leader di Yamina (nazionalista religioso) Naftali Bennett e il premier. Con quali esiti non si sa. Bennett, che con i suoi sette seggi sarà determinante per formare una maggioranza, stasera vedrà il centrista Yair Lapid (Yesh Atid), che guida il blocco contro. Non è affatto scontato che da questi colloqui emerga qualcosa di utile per l’incarico di premier che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.