L' ira di Chiara Ferragni | Qualcuno ha paura che io possa smuovere l' opinione pubblica

(Di venerdì 2 aprile 2021)si è sfogata via social per una vicenda che ha interessato la nonna di Fedez in merito al vaccino contro il Covid., lo sfogo per la nonna di Fedez: “Ieri ero arrabbiata, oggi ancora di più” su Notizie.it.

Advertising

big_chiara : @mctaetaeb Tra la rabbia anche io voglio bene a Dan ?? alla fine sono cose che capitano ma il momento di ira non lo… - chiara_lbs : RT @thisismaneskin: TEATRO D’IRA vol.1, il disco più venduto in Italia. LET’S GOOOOOOOO! -

Ultime Notizie dalla rete : ira Chiara

Fanpage.it

I giorni dell'11. Il Cuore altrove 12. Il sorpasso 13. Forget domani (da The yellow Rolls Royce)... Incontro con26. Fantasma d'amore 27. Quei giorni insieme a te (Non si sevizia un paperino) ...Riflessioni e suggerimenti per migliorare la comunicazione fra generazioni" Dott.ssaBigolaro " Psicologa di AltaVita -29 aprile 2021 "Invecchiamento ed esercizio fisico" Dott. Renzo ...Chiara Ferragni, diventata mamma per la seconda volta, ha postato sui social una foto in cui la si vede intenta ad usare un tiralatte.Dunque alcuni miei parenti hanno circa 50k euro fermi sul cc e la cui ragione è che non essendo giovanissimi possono sempre servire. Io comprendo le loro necessità e di certo non me la sento di ...