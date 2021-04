L' Infettivologo Andreoni | ' Sul Covid il modello Italia non ha funzionato'

Advertising

globalistIT : L'amaro bilancio del direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali #Modelloitalia… - SecolodItalia1 : Ma quale “modello Italia”: l’infettivologo Andreoni demolisce la retorica di Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Infettivologo Andreoni

Il Secolo d'Italia

... perché avere uno o due anni in più di media di vita non spiega tutto questo - ha incalzato l'- . ad_dyn La numerosità dei deceduti in Italia deve riconoscere altre cause, probabilmente ...... in questo caso, sono troppo lontani" , spiega Massimo Galli,dell'ospedale Sacco e ... Se non lo facciamo, avremo invece un settembre - ottobre davvero bui" , secondo Massimo, ...Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Arriva al grande pubblico il docufilm Covid-19 - il Virus della Paura, da oggi è disponibile a noleggio su Infinity e nato per formare medici e operatori sanitari dur ...E' stato girato su iniziativa di Consulcesi e patrocinato dal Ministero della Salute: a noleggio dal 1° aprile ...