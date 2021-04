Liga, l'Huesca batte 2 - 0 il Levante e rientra in corsa per la salvezza (Di venerdì 2 aprile 2021) VALENCIA (Spagna) - Nell'anticipo della 29ª giornata di Liga l' Huesca batte fuori casa il Levante 2 - 0 . A decidere la sfida del Ciutat de Valencia una doppietta di Rafa Mir , che proietta la sua ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) VALENCIA (Spagna) - Nell'anticipo della 29ª giornata dil'fuori casa il2 - 0 . A decidere la sfida del Ciutat de Valencia una doppietta di Rafa Mir , che proietta la sua ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, colpo #Huesca in casa del #Levante - sportli26181512 : Levante-Huesca 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per l'Huesca. Nel match valevole per la ventinovesim… - sportli26181512 : Liga, l'Huesca batte 2-0 il Levante e rientra in corsa per la salvezza: Una doppietta di Rafa Mir regala a Rojo Mar… - sportli26181512 : Liga: alle 21 LIVE Levante-Huesca: Dopo la pausa per le Nazionali torna in campo la Liga con...… - infobetting : Levante-Huesca (venerdì H 21.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Riprende -