Libri | Ken Follett | diventa serie tv ‘Fu sera e fu mattina’ | prequel dei ‘Pilastri della Terra’ 2

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – Per i lettori appassionati di Kenè nel frattempo cominciato il conto alla rovescia per il prossimo libro, che sarà pubblicato in contemporanea in decine di Paesi del mondo il 9 novembre 2021 (in Italia da Mondadori). Si tratta di “Per niente al mondo” (titolo originale “Never”) e sarà un nuovo inizio perrispetto agli ultimi romanzi. “Più che un thriller – ha anticipato la casa editrice newyorkese Penguin Viking – è una vicenda ambientata ai giorni nostri, drammatica e densa di azione, che abbraccia il mondo intero”. ”Sono felice e lusingato – ha commentato– che i miei editori siano così entusiasti di ‘Per niente al mondo’ da non vedere l’ora di pubblicarlo”. “Per la gioia di tutti noi che tanto amiamo la sua opera – ha detto Francesco Anzelmo, direttore generale di Mondadori ...