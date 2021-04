Libia, cosa c’è dietro alla serie di omicidi? (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ci sono molte figure controverse all’interno della Libia la cui presenza costituisce una minaccia per gli accordi politici e militari che hanno avuto luogo tra le fazioni libiche, e rappresentano anche una minaccia per il nuovo governo unificato a cui è stato affidato il compito di condurre come primo compito la riconciliazione nazionale nel Paese”. Un funzionario della sicurezza libico commenta in questo modo la serie di omicidi che in questi giorni riempiono la cronaca del Paese. Figure di rilievo, come Mahmud al Werfalli, ufficiale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), noto come il “macellaio di Bengasi”, salafita, ucciso con ogni probabilità mentre altre unità haftariane cercavano di arrestarlo proprio a Bengasi. Un’operazione che potrebbe rientrare in un repulisti in atto per cavalcare la fase di stabilizzazione. ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) “Ci sono molte figure controverse all’interno dellala cui presenza costituisce una minaccia per gli accordi politici e militari che hanno avuto luogo tra le fazioni libiche, e rappresentano anche una minaccia per il nuovo governo unificato a cui è stato affidato il compito di condurre come primo compito la riconciliazione nazionale nel Paese”. Un funzionario della sicurezza libico commenta in questo modo ladiche in questi giorni riempiono la cronaca del Paese. Figure di rilievo, come Mahmud al Werfalli, ufficiale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), noto come il “macellaio di Bengasi”, salafita, ucciso con ogni probabilità mentre altre unità haftariane cercavano di arrestarlo proprio a Bengasi. Un’operazione che potrebbe rientrare in un repulisti in atto per cavalcare la fase di stabilizzazione. ...

Advertising

vanessaguidi_ : RT @Sarita_Libre: La cosa più triste è che nel materiale intercettato ci sono centinaia di violazioni dei diritti umani in Libia che noi sc… - abesibe : RT @Sarita_Libre: La cosa più triste è che nel materiale intercettato ci sono centinaia di violazioni dei diritti umani in Libia che noi sc… - mariandres2014 : RT @Sarita_Libre: La cosa più triste è che nel materiale intercettato ci sono centinaia di violazioni dei diritti umani in Libia che noi sc… - PRCPadova : RT @Sarita_Libre: La cosa più triste è che nel materiale intercettato ci sono centinaia di violazioni dei diritti umani in Libia che noi sc… - pantana21 : RT @Sarita_Libre: La cosa più triste è che nel materiale intercettato ci sono centinaia di violazioni dei diritti umani in Libia che noi sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia cosa Strage di Pizzolungo: un ''sistema'' ha nascosto la verità ...suo primo atto in quella sede fu la trasmissione di documenti riguardanti la fornitura alla Libia ... il più grande laboratorio di morfina base d'Europa, sotto il controllo di Cosa Nostra e rifornito ...

La febbre di Gennaro, la recensione: La lezione di Gennaro ... questa volta si tratterebbe di 85 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. A lanciare ... Cosa non va Non sempre la regia riesce a portare avanti il racconto in maniera organica attraverso i ...

Cosa è successo al cammello della pace massacrato in Libia Formiche.net Da eroi a sequestratori: a Malta tre richiedenti asilo rischiano l’ergastolo Nel marzo 2019, tre adolescenti richiedenti asilo, un ivoriano di 15 anni, e due guineani di 16 e 19 anni, si imbarcano su un affollato gommone in partenza dalle coste libiche. Insieme ad altre 108 pe ...

Bordin, l’ex capitano che allena la Moldavia "Seguo sempre lo Spezia in tv, con il cuore" Torna spesso nel Golfo dei Poeti dove vivono i suoi figli e ha tanti amici. "Non dimenticherò mai l’affetto che mi hanno dato i tifosi aquilotti" ...

...suo primo atto in quella sede fu la trasmissione di documenti riguardanti la fornitura alla... il più grande laboratorio di morfina base d'Europa, sotto il controllo diNostra e rifornito ...... questa volta si tratterebbe di 85 migranti a bordo di un gommone al largo della. A lanciare ...non va Non sempre la regia riesce a portare avanti il racconto in maniera organica attraverso i ...Nel marzo 2019, tre adolescenti richiedenti asilo, un ivoriano di 15 anni, e due guineani di 16 e 19 anni, si imbarcano su un affollato gommone in partenza dalle coste libiche. Insieme ad altre 108 pe ...Torna spesso nel Golfo dei Poeti dove vivono i suoi figli e ha tanti amici. "Non dimenticherò mai l’affetto che mi hanno dato i tifosi aquilotti" ...