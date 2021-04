Libertà di informazione, il lato oscuro dei social: è facile ingannare il cervello se sai come farlo (Di venerdì 2 aprile 2021) Di recente sono stato relatore per un evento promosso da uno dei più importanti gruppi finanziari a livello internazionale per parlare di social, Libertà di parola e lato oscuro del linguaggio. I temi emersi riguardano moltissimi aspetti, compresi quelli etici coinvolti nelle decisioni prese da alcuni social di chiudere i profili di personaggi di spicco, da Trump a Robert Kennedy jr, rei di promuovere le loro idee o fake news a suon di tweet o post di Instagram. Visto che l’argomento è delicato, val la pena dedicargli un approfondimento dal punto di vista del linguaggio e delle trappole che esso può nascondere. Le parole sono ingannevoli Uno dei problemi insiti nell’uso delle parole è che esse possono generare idee specifiche in chi le ascolta o le legge e che queste idee sono ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Di recente sono stato rere per un evento promosso da uno dei più importanti gruppi finanziari a livello internazionale per parlare didi parola edel linguaggio. I temi emersi riguardano moltissimi aspetti, compresi quelli etici coinvolti nelle decisioni prese da alcunidi chiudere i profili di personaggi di spicco, da Trump a Robert Kennedy jr, rei di promuovere le loro idee o fake news a suon di tweet o post di Instagram. Visto che l’argomento è delicato, val la pena dedicargli un approfondimento dal punto di vista del linguaggio e delle trappole che esso può nascondere. Le parole sono ingannevoli Uno dei problemi insiti nell’uso delle parole è che esse possono generare idee specifiche in chi le ascolta o le legge e che queste idee sono ...

Advertising

ladyonorato : Non esiste più una vera libertà di informazione, da tempo. Ora stanno però serrando i ranghi - Mda22451816 : RT @Davide38296157: Il dittatore vespa: Giudicate voi l’imposizione del pensiero unico, la democrazia a senso unico sinistro! Alla faccia… - pietro_d_d : @pellini_giacomo @mariobianchi18 @ODNDItalia @iltrumpo @MPSkino @butacit @Bufalenet Chi stabilisce qual è la verità… - antonio_spanu : RT @I_p_a_z_i_a: Twitter era il social della parola scritta, sintetica, 140 caratteri, niente sentimentalismi fav non cuori, il social degl… - garglepotter : RT @I_p_a_z_i_a: Twitter era il social della parola scritta, sintetica, 140 caratteri, niente sentimentalismi fav non cuori, il social degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà informazione Libertà di informazione, il lato oscuro dei social: è facile ingannare il cervello se sai come farlo ... libertà di parola e lato oscuro del linguaggio . I temi emersi riguardano moltissimi aspetti, ... Come manipolare l'informazione Allora, a causa di questo: ecco un altro errore di giudizio che può ...

A Pasqua rafforzate misure di prevenzione e controllo ... il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà ...

Decreto sanitari, Scorza (Garante Privacy) a iNews24: “Una legge nazionale per tutelare gli operatori che non possono vaccinarsi” Inews24 ...di parola e lato oscuro del linguaggio . I temi emersi riguardano moltissimi aspetti, ... Come manipolare l'Allora, a causa di questo: ecco un altro errore di giudizio che può ...... il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi didi sicurezza e il capo Dipartimento per le...