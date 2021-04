“L’ho fatto per la mia famiglia. Mai messo a rischio l’Italia”: le parole di Walter Biot, l’ufficiale arrestato per spionaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) È accusato di aver “venduto” 181 foto di materiale classificato, 9 documenti bollati come “riservatissimi” e 47 documenti segreti provenienti dalla Nato. Walter Biot, l’ufficiale della marina militare colto in flagranza mentre passava informazioni ai russi, ora si difende attraverso le parole affidate al suo avvocato Roberto De Vita, che lo ha incontrato nel carcere di Regina Coeli. “Non avevo alcun interesse politico o ideologico“, ha dichiarato Biot, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Non ho mai messo a rischio la sicurezza dello Stato, non ho fornito alcuna informazione di rilievo. Non ho dato alcuna informazione classificata. Non ho mai fornito documenti che potessero mettere in pericolo l’Italia o altri Paesi”. L’uomo, sposato con una ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021) È accusato di aver “venduto” 181 foto di materiale classificato, 9 documenti bollati come “riservatissimi” e 47 documenti segreti provenienti dalla Nato.della marina militare colto in flagranza mentre passava informazioni ai russi, ora si difende attraverso leaffidate al suo avvocato Roberto De Vita, che lo ha incontrato nel carcere di Regina Coeli. “Non avevo alcun interesse politico o ideologico“, ha dichiarato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Non ho maila sicurezza dello Stato, non ho fornito alcuna informazione di rilievo. Non ho dato alcuna informazione classificata. Non ho mai fornito documenti che potessero mettere in pericoloo altri Paesi”. L’uomo, sposato con una ...

