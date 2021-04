L'ex Inter Guarin arrestato per aver aggredito i genitori | video (Di venerdì 2 aprile 2021) L'ex Inter Fredy Guarin è stato arrestato per aver aggredito i genitori, a seguito di una violenta lite domestica. Secondo la ricostruzione dei media colombiani, al momento della colluttazione il giocatore sarebbe stato sotto effetto di droga e alcol. Nel video, comparso sui social, si vede l'ex centrocampista visibilmente alterato e sporco di sangue. Ferito anche un agente. Guarda tutti i video Agnelli Insulta Conte Juventus Inter Coppa Italia Agnelli pescato dalle telecamere mentre insulta Conte al termine di Juventus-Inter, semifinale ...Conte Mostra Il Dito Medio Agnelli Juventus Inter Coppa Italia Insulti Antonio Conte mostra il dito medio alla panchina e agli accompagnatori ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) L'exFredyè statoper, a seguito di una violenta lite domestica. Secondo la ricostruzione dei media colombiani, al momento della colluttazione il giocatore sarebbe stato sotto effetto di droga e alcol. Nel, comparso sui social, si vede l'ex centrocampista visibilmente alterato e sporco di sangue. Ferito anche un agente. Guarda tutti iAgnelli Insulta Conte JuventusCoppa Italia Agnelli pescato dalle telecamere mentre insulta Conte al termine di Juventus-, semifinale ...Conte Mostra Il Dito Medio Agnelli JuventusCoppa Italia Insulti Antonio Conte mostra il dito medio alla panchina e agli accompagnatori ...

