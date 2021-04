Letta vede Di Maio: sul tavolo Recovery, ambiente e politiche comuni (Di venerdì 2 aprile 2021) Enrico Letta vede Di Maio. Dopo l’incontro con l’ex premier Giuseppe Conte, il segretario del Partito democratico si è recato oggi alla Farnesina per discutere con il ministro degli Esteri per portare avanti il progetto comune tra Pd e Cinque Stelle. Sul tavolo sono stati messi diversi temi come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (la gestione dei soldi provenienti dal Next Generation Eu), la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, l’innovazione digitale, le politiche da attuare per il Meridione e gli obiettivi comuni da sostenere in Europa. Il tutto rafforzato dalla cooperazione nel far sì che il governo Draghi possa procedere per la sua strada. Da fonti Pd si apprende che il clima tra i due fosse ottimo e che Letta ha illustrato all’ex capo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) EnricoDi. Dopo l’incontro con l’ex premier Giuseppe Conte, il segretario del Partito democratico si è recato oggi alla Farnesina per discutere con il ministro degli Esteri per portare avanti il progetto comune tra Pd e Cinque Stelle. Sulsono stati messi diversi temi come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (la gestione dei soldi provenienti dal Next Generation Eu), la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, l’innovazione digitale, leda attuare per il Meridione e gli obiettivida sostenere in Europa. Il tutto rafforzato dalla cooperazione nel far sì che il governo Draghi possa procedere per la sua strada. Da fonti Pd si apprende che il clima tra i due fosse ottimo e cheha illustrato all’ex capo ...

Chi sale di più questa settimana è però il Partito Democratico, che vede proseguire di quello che abbiamo chiamato 'effetto Letta': nelle sue prime settimane da neo segretario, Letta ha dato prova di ...

Roma, 2 apr (Adnkronos) - Enrico Letta oggi ha visto Nicola Oddati, l'ex coordinatore della segreteria Zingaretti, per parlare del partito. Il segretario dem ha poi incontrato il responsabile Enti loc ...

