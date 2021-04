Letta parla di Renzi e del futuro politico del Pd: le sue parole (Di venerdì 2 aprile 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta ha tracciato un bilancio sulle mosse politiche. Grandi apprezzamenti per Conte, apertura possibile con Italia Viva. Letta e il futuro con Renzi: “Vedremo se sarà possibile, nessuna vendetta” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Il segretario del Pd Enricoha tracciato un bilancio sulle mosse politiche. Grandi apprezzamenti per Conte, apertura possibile con Italia Viva.e ilcon: “Vedremo se sarà possibile, nessuna vendetta” su Notizie.it.

Advertising

matteorenzi : Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Enrico Letta rivendica un profilo riformista.… - Roxy21Mi : Il Robin Hood de’noartri parla di scelte radicali quali la redistribuzione delle ricchezze. La cinesica (altrimenti… - RifondazioneT : RT @Fabrizio_Baggi: #Fratoianni parla di coalizioni con #Letta. Non stupisce. Il nostro obiettivo sia invece lavorare al seguito all'asse… - ArturoSandwich : @mariolavia D'altronde Renzi non si è neanche degnato di fargli gli auguri quando è stato eletto. Poi Letta non parla l'arabo. - COCO03957468 : @repubblica Che Enrico Letta non sappia che quando parla di M5s ha a che fare con Beppe Grillo? Mi pare assai improbabile -