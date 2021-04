L'Etna continua a dare spettacolo: nuova eruzione nella notte | video (Di venerdì 2 aprile 2021) Uno spettacolo a dir poco suggestivo quello che è andato in scena la scorsa notte sulle pendici dell'Etna. Il vulcano ha nuovamente eruttato, sprigionando una nube eruttiva che ha raggiunto un'altezza di circa 7.000 metri sul livello del mare. L'attività è stata accompagnata dalle consuete esplosioni e fontane di lava, che hanno colorato i cieli della Sicilia di un rosso caldo e fiammante. Si tratta del diciassettesimo evento parossistico dal 16 febbraio scorso. Guarda tutti i video Etna in eruzione, il video dell'improvvisa esplosione Etna: nuova eruzione chiuso l'aeroporto di Reggio Calabria None L'eruzione dell'Etna: esplosioni e fontane di lava ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 aprile 2021) Unoa dir poco suggestivo quello che è andato in scena la scorsasulle pendici dell'. Il vulcano hamente eruttato, sprigionando una nube eruttiva che ha raggiunto un'altezza di circa 7.000 metri sul livello del mare. L'attività è stata accompagnata dalle consuete esplosioni e fontane di lava, che hanno colorato i cieli della Sicilia di un rosso caldo e fiammante. Si tratta del diciassettesimo evento parossistico dal 16 febbraio scorso. Guarda tutti iin, ildell'improvvisa esplosionechiuso l'aeroporto di Reggio Calabria None L'dell': esplosioni e fontane di lava ...

