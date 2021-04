L’energy drink di Sonic al gusto di hot dog piccante (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto: G Fuel / Sega)G Fuel Chili Dogs è un singolare energy drink in edizione speciale all’inaspettato gusto di hot dog piccante ovvero il cibo preferito di Sonic the Hedgehog, il celebre protagonista di tanti videogame prodotti da Sega di cui è anche mascotte. Il velocissimo riccio blu compare anche sulla confezione della bevanda assieme a Sanic, la sua versione meme. Da Sonic Unleashed a Sonic Generations fino a Sonic e il Cavaliere Nero, sono numerose le scene di videogiochi e film in cui Sonic divora enormi hot dog piccanti conditi da chili e formaggio tanto che il panino appare anche in svariate action figures oppure come piatto speciale in catene di fast-food. Da oggi si può addirittura bere grazie alla bizzarra idea di G Fuel che ha preparato ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (Foto: G Fuel / Sega)G Fuel Chili Dogs è un singolare energyin edizione speciale all’inaspettatodi hot dogovvero il cibo preferito dithe Hedgehog, il celebre protagonista di tanti videogame prodotti da Sega di cui è anche mascotte. Il velocissimo riccio blu compare anche sulla confezione della bevanda assieme a Sanic, la sua versione meme. DaUnleashed aGenerations fino ae il Cavaliere Nero, sono numerose le scene di videogiochi e film in cuidivora enormi hot dog piccanti conditi da chili e formaggio tanto che il panino appare anche in svariate action figures oppure come piatto speciale in catene di fast-food. Da oggi si può addirittura bere grazie alla bizzarra idea di G Fuel che ha preparato ...

