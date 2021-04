L'eleganza della Polizia in zona rossa (Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri, 1° aprile, è stata la ricorrenza del 40° anniversario di una legge che ha rifondato la Polizia di Stato, per cui la Polizia è diventata, attraverso un processo di smilitarizzazione, la prima forza di Polizia civile ad ordinamento speciale. Sembrano cose da addetti ai lavori o da archivisti. No, perché dobbiamo sempre fare attenzione alle modifiche, ai cambiamenti, alla storia della Polizia di Stato come di qualunque arma tesa alla nostra difesa. In questi giorni di zone rosse e arancioni, abbiamo visto con quanta eleganza ma con quanta presenza la Polizia ha cercato di disciplinare gli ordinamenti del Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri, 1° aprile, è stata la ricorrenza del 40° anniversario di una legge che ha rifondato ladi Stato, per cui laè diventata, attraverso un processo di smilitarizzazione, la prima forza dicivile ad ordinamento speciale. Sembrano cose da addetti ai lavori o da archivisti. No, perché dobbiamo sempre fare attenzione alle modifiche, ai cambiamenti, alla storiadi Stato come di qualunque arma tesa alla nostra difesa. In questi giorni di zone rosse e arancioni, abbiamo visto con quantama con quanta presenza laha cercato di disciplinare gli ordinamenti del Governo.

Advertising

Tomasz94795231 : RT @ElisabethRosdal: Konstantin Razumov è nato nel 1974 a Mosca; è un artista giovane e talentuoso, influenzato da stili diversi combinati… - ElisabethRosdal : Konstantin Razumov è nato nel 1974 a Mosca; è un artista giovane e talentuoso, influenzato da stili diversi combina… - eurallergico : RT @eurallergico: @VittorioBanti Andrà così e lo credo anch'io. Ma ad essere i primi della fila si rischia solo di prenderlo in culo da tut… - eurallergico : @VittorioBanti Andrà così e lo credo anch'io. Ma ad essere i primi della fila si rischia solo di prenderlo in culo… - blvcktokyo : #Amicispoiler La Celentano non ha ragione quando dice che Rosa sta sotto la gonnella della Cuccarini? Questo palo s… -