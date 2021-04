L' eleganza della Polizia in zona rossa

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ieri, 1° aprile, è stata la ricorrenza del 40° anniversario di una legge che ha rifondato ladi Stato, per cui laè diventata, attraverso un processo di smilitarizzazione, la prima forza dicivile ad ordinamento speciale. Sembrano cose da addetti ai lavori o da archivisti. No, perché dobbiamo sempre fare attenzione alle modifiche, ai cambiamenti, alla storiadi Stato come di qualunque arma tesa alla nostra difesa. In questi giorni di zone rosse e arancioni, abbiamo visto con quantama con quanta presenza laha cercato di disciplinare gli ordinamenti del Governo.

Advertising

luckyredfilm : #Apples?? è stato il film di apertura della sezione Orizzonti alla Mostra di #Venezia77 ed è stato il candidato agli… - Tomasz94795231 : RT @ElisabethRosdal: Konstantin Razumov è nato nel 1974 a Mosca; è un artista giovane e talentuoso, influenzato da stili diversi combinati… - ElisabethRosdal : Konstantin Razumov è nato nel 1974 a Mosca; è un artista giovane e talentuoso, influenzato da stili diversi combina… - eurallergico : RT @eurallergico: @VittorioBanti Andrà così e lo credo anch'io. Ma ad essere i primi della fila si rischia solo di prenderlo in culo da tut… - eurallergico : @VittorioBanti Andrà così e lo credo anch'io. Ma ad essere i primi della fila si rischia solo di prenderlo in culo… -

Ultime Notizie dalla rete : eleganza della

Liberoquotidiano.it

L'unica cosa che ci accomuna è l'amore per l'. Più che Marina in questi mesi lontani dal ...notizia dell'addio di Marina Quando settimane fa si era sollevato il polverone per la notizia...Tutti elementi portanti dell'timeless, spesso abbinati a maglie polo e pull girocollo in blu, bianco, sfumature di grigio. Un sensomoda pratico ed essenziale, impreziosito da un'...Dalla Silicon Valley arriva una nuova berlina extralusso, dichiaratamente sportiva, spinta da 4 motori elettrici, in grado di arrivare a 332 km/h di velocità. E anche il prezzo è elevatissimo ...La gold manicure sarà la protagonista delle unghie della primavera (e dell’estate) 2021: luminosa e vibrante è perfetta per dare luce alle ...