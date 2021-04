«Lei è la nonna di Fedez? Oggi può fare il vaccino». La denuncia di Chiara Ferragni: «Lo fanno perché hanno paura di me» (Di venerdì 2 aprile 2021) La storia raccontata da Chiara Ferragni su Instagram ha dell’incredibile. La nonna di Fedez, 90 anni, residente in Lombardia, non aveva ancora ricevuto il vaccino. Almeno fino a poche ore fa quando la nota influencer ha iniziato a pubblicare alcune stories su Instagram denunciando la cattiva gestione dei vaccini anti-Covid in Lombardia. «Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perchè? perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino”» ha scritto. Il post di ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) La storia raccontata dasu Instagram ha dell’incredibile. Ladi, 90 anni, residente in Lombardia, non aveva ancora ricevuto il. Almeno fino a poche ore fa quando la nota influencer ha iniziato a pubblicare alcune stories su Instagramndo la cattiva gestione dei vaccini anti-Covid in Lombardia. «ladi Fede farà il. E sapete perchè?dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamatoLuciana chiedendo “Lei è ladi? Alle 12 può venire ail”» ha scritto. Il post di ...

