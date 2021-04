L’effetto dei vaccini: in calo i contagi nel personale sanitario e tra gli over 80 (Di venerdì 2 aprile 2021) I primi risultati mostrano l’efficacia dei prodotti anti-Covid in circolazione e su cui si fonda la campagna di immunizzazione dell’Italia. I dati sono stati mostrati quest’oggi in conferenza stampa dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. L’indice Rt nazionale, come già anticipato questa mattina, è in leggero calo rispetto al rilevamento della scorsa settimana, tornando a essere (di poco) inferiore a quota 1. Una decrescita che, però, fa da contraltare alla crescita del numero di posti occupati nelle terapie intensive in tutto il Paese. Ma c’è anche un dato positivo che mostra L’effetto vaccini sulla popolazione. Effetto vaccini: in calo contagi nel personale sanitario e tra gli over 80 “L’età media dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) I primi risultati mostrano l’efficacia dei prodotti anti-Covid in circolazione e su cui si fonda la campagna di immunizzazione dell’Italia. I dati sono stati mostrati quest’oggi in conferenza stampa dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. L’indice Rt nazionale, come già anticipato questa mattina, è in leggerorispetto al rilevamento della scorsa settimana, tornando a essere (di poco) inferiore a quota 1. Una decrescita che, però, fa da contraltare alla crescita del numero di posti occupati nelle terapie intensive in tutto il Paese. Ma c’è anche un dato positivo che mostrasulla popolazione. Effetto: innele tra gli80 “L’età media dei ...

Advertising

repubblica : In ospedali e Rsa l’effetto dei vaccini già si vede: “Contagi controllati” - marcotravaglio : L'EFFETTO BRIAN Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in ca… - giornaleradiofm : Uffizi: Schmidt, effetto 'Socrate-Ferragni' ampio e durevole: (ANSA) - FIRENZE, 02 APR - 'L'analisi dei numeri ce l… - illflytothemoon : @wallsmeb Beh, in ogni caso è meglio sempre specificare e mai generalizzare, non è in ogni caso piacevole in nessun… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: I 4 #micini abbandonati in una cassetta stanno meglio, le #terapie fanno effetto, guardate gli occhietti come sono miglio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’effetto dei Decreto Covid. Fials: “Bene obbligo di vaccinarsi ai sanitari, si estenda scudo penale a trattamenti” Quotidiano Sanità