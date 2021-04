Leeds United – Sheffield United 3 aprile 2021 ore 15

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il capitano delLiam Cooper è disponibile dopo aver saltato due partite prima della sosta per la nazionale a causa di un malore. Rodrigo e Pablo Hernandez si sono ripresi dagli strappi muscolari ma Mateusz Klich potrebbe perdere dopo un recente test positivo per il coronavirus. Ecco cosa possiamo aspettarci dall’incontrodi domani sabato 3: a che punto sono le due squadre? John Egan potrebbe essere in forma per lodopo un’assenza di sei settimane con un dito slogato. Enda Stevens ha superato ...

Advertising

forzajuve65 : @giuventinismo Liverpool, Leeds united, Siviglia, Sassuolo e Atalanta (tranne quando giocano contro di noi lì odio perché falciano ahahah) - WhatsOnOLIO : 'Ipad mini 4 case ' in #Leeds #UnitedKingdom - 220274 : RT @calcioinglese: La squadra più bella da vedere e il secondo club meglio gestito di tutta là Premier League. Questo è il Leeds United sec… - calcioinglese : La squadra più bella da vedere e il secondo club meglio gestito di tutta là Premier League. Questo è il Leeds Unite… - conversedijulio : Anche da allenatore la parabola è interessante. Sei anni dopo il ritiro comincia da vice di Luis Milla (e Zenga, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Leeds United

Sky Sport

...e ELEVEN SPORTS Grosseto - Giana Erminio (Serie C) - ELEVEN SPORTS Legnago - Sudtirol (Serie C) - ELEVEN SPORTS Juventus - Empoli (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO 16.00- Sheffield......infine la prima vittoria di una squadra inglese alla manifestazione da parte del Manchester...Utd e St. étienne. Dopo il dominio bavarese, arriva l'ascesa inglese con la vittoria del ...PRONOSTICI PREMIER LEAGUE Noi di Superscommesse.it siamo tornati con i pronostici della trentesima giornata di Premier League. Iniziamo subito con Chelsea – West Bromwich Albion. I padroni di casa non ...Quattordici punti da recuperare, per salvarsi, in sole nove giornate certificano la retrocessione dello Sheffield United, in attesa che sia tale anche per l’aritmetica. Il Leeds ovviamente non ha di q ...