Lee Collins è morto: era il capitano del Yeovil Town (Di venerdì 2 aprile 2021) Lee Collins, calciatore, cresciuto nel vivaio del Wolverhampton e allo Yeovil Town dal 2019, è venuto a mancare nella giornata da ieri come annunciato dal club sul suo sito ufficiale. Per rispetto nei confronti della famiglia, le cause del decesso non sono state divulgate. Lo Yeovil Town, formazione che milita nella quinta divisione inglese è stata colpita da una tragedia, piange la scomparsa del suo capitano, morto ieri a soli 32 anni. Il comunicato sul sito dello Yeovil Town "Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici.

