Le spese pazze della Commissione Ue: 462 milioni in 3 anni solo per delle consulenze (Di venerdì 2 aprile 2021) A fare i conti in tasca all'Ue, di questi tempi, c'è da rimanere spiacevolmente sorpresi. Soprattutto nell'accorgersi del fatto che una delle principali istituzioni di quell'Unione che predica rigore e riduzione delle spese, la Commissione Europea, ha pagato prezzi faraonici per delle commissioni affidate alle "Big 4", le 4 principali società che operano nel settore e che nascondono più di qualche scheletro nell'armadio. Pensare, per esempio, a Pwc, azienda incaricata di aiutare il Belgio nella redazione della riforma fiscale e che però ha anche suggerito a 340 multinazionali delle dritte utili a pagare meno tasse. Una situazione più che imbarazzante, tale da spingere 73 europarlamentari a firmare una lettera indirizzata alla presidente della ...

