Le notizie al settimo… Sky. Investimenti in innovazione e qualità. Il Tg del canale all news ha vinto la sfida (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa settimana parliamo di Sky Tg24. Il Tg nacque nel 2003 e si trattò, dopo Rainews24 nel 1999, del secondo tentativo riuscito di introdurre la logica di all news nel mondo dell’informazione televisiva italiana. La direzione fu affidata a Emilio Carelli, proveniente dalla scuola di Mediaset, un giornalista di lunghissimo corso con grande esperienza e capacità di lettura della politica ma che non aveva mai perso, grazie alla tradizione del TG5 di dare molto spazio alla cronaca, il rapporto con i cambiamenti nella società. La scelta di Carelli si rivelò immediatamente azzeccata e Sky Tg24 fu una vera e propria rivoluzione nel linguaggio dei telegiornali: introdusse la rassegna stampa in touchscreen, gli studi presentavano innovativi videowall a mo’ di virtuali finestre sul mondo. Insomma un modo nuovo e pressoché avveniristico, per quegli anni, di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa settimana parliamo di Sky Tg24. Il Tg nacque nel 2003 e si trattò, dopo Rai24 nel 1999, del secondo tentativo riuscito di introdurre la logica di allnel mondo dell’informazione televisiva italiana. La direzione fu affidata a Emilio Carelli, proveniente dalla scuola di Mediaset, un giornalista di lunghissimo corso con grande esperienza e capacità di lettura della politica ma che non aveva mai perso, grazie alla tradizione del TG5 di dare molto spazio alla cronaca, il rapporto con i cambiamenti nella società. La scelta di Carelli si rivelò immediatamente azzeccata e Sky Tg24 fu una vera e propria rivoluzione nel linguaggio dei telegiornali: introdusse la rassegna stampa in touchscreen, gli studi presentavano innovativi videowall a mo’ di virtuali finestre sul mondo. Insomma un modo nuovo e pressoché avveniristico, per quegli anni, di ...

