Le Iene, stasera Giulio Golia incontra il parroco di Bonassola (Di venerdì 2 aprile 2021) La trasmissione Le Iene torna in onda stasera, venerdì 2 aprile, con una nuova puntata ricca di tanti servizi come sempre. Le anticipazioni pubblicate dal sito Mediaset Play confermano che nel corso dell'appuntamento di oggi vedremo l'incontro tra Giulio Golia e il parroco di Bonassola, Don Giulio Mignani. Il sacerdote del comune spezzino è finito questa settimana sulle prime pagine di tutti i giornali per la protesta contro la decisione della Santa Sede di non benedire le coppie omosessuali. Come segno di dissenso, Don Giulio non ha benedetto né palme né ramoscelli di ulivo durante le celebrazioni della Domenica delle Palme. Anticipazioni Le Iene: stasera si tornerà a parlare del caso Alex Schwazer

