Lazio | un nome nuovo per la fascia sinistra | ecco cosa ha in mente Tare

(Di venerdì 2 aprile 2021) Quello di Simone Bastoni è ilin casa. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un rinforzo per laSpezia di domani potrebbe essere l’occasione anche per parlare di mercato. Infatti, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Simone Bastoni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 L’esterno mancino 24enne potrebbe rappresenil rinforzo giusto per la. Unache, a meno di clamorosi colpi di scena, dalla prossima stagione sarà orfana di Senad Lulic. Edcheavrebbe messo nel ...

Quello di Simone Bastoni è ilnuovo in casa. I biancocelesti sono infatti alla ricerca di un rinforzo per la fascia ...Calcio e solidarietà unite neldell'amicizia e dell'amore, anche per la. I bambini di Suor Paola hanno omaggiato Lotito con un uovo di cioccolato raffigurante l'ultimo derby vinto dalla ...Scende a 0.98, sotto la soglia di allerta di 1, l'Rt nazionale. La scorsa settimana era a 1.08. In calo pure l'incidenza che passa da 240 a ...Quello di Maurizio Sarri non sarebbe tuttavia l'unico nome sul taccuino del presidente. SU SIMONE INZAGHI - Piace anche Simone Inzaghi, soprattutto qualora non dovesse rinnovare con la Lazio.