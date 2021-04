Lazio, Pereira: «Lo Spezia è una buona squadra ma noi dobbiamo solo pensare a vincere» (Di venerdì 2 aprile 2021) Alla vigilia della sfida tra Lazio e Spezia, ha parlato nel Match Program il centrocampista brasiliano Andreas Pereira Alla vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Spezia, ha parlato nel Match Program della gara il centrocampista brasiliano Andreas Pereira. Ecco le sue dichiarazioni. SU Lazio Spezia – «Sappiamo che sarà una gara difficile, lo Spezia è una buona squadra ma lo siamo anche noi. Per questo dobbiamo pensare solamente a fare la nostra partita e vincere». SULLA SUA CONDIZIONE – «Sono qui ormai da sei mesi, ho capito tutto quello che il mister vuole e come giochiamo. Mi sento molto meglio rispetto all’inizio di stagione e sono pronto per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Alla vigilia della sfida tra, ha parlato nel Match Program il centrocampista brasiliano AndreasAlla vigilia della sfida di campionato tra, ha parlato nel Match Program della gara il centrocampista brasiliano Andreas. Ecco le sue dichiarazioni. SU– «Sappiamo che sarà una gara difficile, loè unama lo siamo anche noi. Per questosolamente a fare la nostra partita e». SULLA SUA CONDIZIONE – «Sono qui ormai da sei mesi, ho capito tutto quello che il mister vuole e come giochiamo. Mi sento molto meglio rispetto all’inizio di stagione e sono pronto per ...

Advertising

45acpjoe : RT @iuiu87: Terminata la rifinitura a Formello per la #Lazio Probabile formazione Reina Marusic Acerbi Radu Lazzari Milinkovic Lucas… - laziolibera : Lazio, la probabile formazione anti-Spezia: chance Pereira - LALAZIOMIA : Andreas Pereira: “Contro lo Spezia vogliamo vincere. Sono pronto a fare una grande partita” - sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Spezia: chance Pereira: Inzaghi si affida al jolly Marusic in difesa, mentre a… - vocelaziale : RT @ndl00: #Lazio, oggi #LuisAlberto in campo per svolgere un lavoro differenziato con il pallone. Al suo posto giocherà #Pereira, mentre i… -