Lazio, Luis Alberto ci prova: lavoro individuale per essere convocato (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis di Luis Alberto per la contro lo Spezia Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis di Luis Alberto per la contro lo Spezia. Come riferito da LaLazioSiamoNoi, lo spagnolo oggi ha lavorato a Formello svolgendo una sessione individuale in cui ha corso e ha svolto qualche esercizio con il pallo. Il giocatore proverà ad andare in panchina nonostante la distorsione alla caviglia destra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico dellaSimone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis diper la contro lo Spezia Nonostante la parole in conferenza stampa del tecnico dellaSimone Inzaghi, non è da escludere una convocazione in extremis diper la contro lo Spezia. Come riferito da LaSiamoNoi, lo spagnolo oggi ha lavorato a Formello svolgendo una sessionein cui ha corso e ha svolto qualche esercizio con il pallo. Il giocatore proverà ad andare in panchina nonostante la distorsione alla caviglia destra. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Spezia_1906 : ?? Pereira nella #Lazio al posto di Luis Alberto ???? In mediana tocca a #Sena? ?? I probabili 22 di #LazioSpezia - infoitsport : Lazio, due nomi in corsa per sostituire Luis Alberto: Akpa o Pereira - infoitsport : FORMELLO - Lazio, Luis Alberto differenziato: è già in campo! - LazionewsEu : Luis Alberto, provino ok: lo spagnolo potrebbe essere convocato #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu… - LazionewsEu : Lazio – Spezia, Inzaghi: “Siamo in corsa per la Champions”. Marusic prova in difesa, Pereira in mezzo. #Lazio… -