L'apertura dei giornali spagnoli: scontro Barca-Real per Haaland, ecco quanto chiede il Borussia Dortmund (Di venerdì 2 aprile 2021) I maggiori quotidiani spagnoli aprono con la vicenda di ieri che ha scosso il mercato. Ovvero gli incontri di Raiola e il padre di Haaland rispettivamente con Laporta e Florentino Perez per trattare un possibile arrivo dell'attaccante norvegese in Spagna. As, Marca e il Mundo Deportivo aggiungono anche che il Borussia Dortmund chiederebbe 150 milioni di euro. Ovviamente ci sarà un'asta nel quale parteciparanno anche altre squadre in Europa, ma in Spagna è già scontro fra Barcellona e Real Madrid. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

