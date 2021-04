Lanuvio | grave incidente nella notte | scontro tra tre mezzi pesanti | due persone estratte dai Vigili del Fuoco FOTO

(Di venerdì 2 aprile 2021). Un terribile, per cause ancora da accertare, ha coinvolto treintorno alle ore 03:00 di oggi. Due le Squadre operative deideldi Roma intervenute, la 15A del distaccamento di Marino e la 27A del distaccamento di Velletri.tra treIlsinistro si è verificato nel Comune dilungo la Strada Statale Nettunense 181. Il personale deidelprontamente intervenuto ha utilizzato il gruppo olio dinamico da taglio ...

Advertising

CorriereCitta : Lanuvio, grave incidente nella notte: scontro tra tre mezzi pesanti, due persone estratte dai Vigili del Fuoco (FOT… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanuvio grave

Il Messaggero

incidente a, comune non distante da Roma . Al km 13+700 di via Nettunense , ieri pomeriggio si sono scontrate una Fiat Punto e una Citroen C4. Quattro persone sono rimaste ferite . Le ...Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri della compagnia di Velletri e della stazione di. Sabato, a 500 metri di distanza, c'era stato un altro scontro fra auto in cui è morta una ...Un bambino di 12 anni cade dalla bicicletta in discesa e centra un palo mentre era in compagnia di alcuni coetanei a Lanuvio. E' stato trasportato dall'elisoccorso al Bambin ...La capitozzatura, ossia il taglio 'violento' e decisamente 'bassi' di un bosco di Lanuvio, uno degli ultimi dei Castelli Romani, ha fatto arrabbiare associazioni, comitati e cittadini-attivi. Il bosco ...