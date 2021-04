L' annuncio di Zaia | ' Veneto zona arancione dalla settimana prossima'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Zaia

La Campania dovrebbe rimanere in zona rossa , mentre il Veneto tornerà in zona arancione dopo due settimane di lockdown: l'è stato dato dal Governatore Lucanel consueto punto stampa alla Protezione Civile di Marghera. " Saremo zona arancione. Ho parlato con il ministro Speranza - ha aggiunto il Presidente ...Considerando i 39.925 tamponi molecolari effettuati - ha sottolineato- , si tratta di un'incidenza alla positività pari al 3,92%'. I veneti attualmente positivi in isolamento sono 37.999. ...E’ una Pasqua più leggera per i veneti, che dalla settimana prossima vedranno la loro Regione ‘colorarsi’ di arancione. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia nel consueto punto stampa. Con l’Rt in ...Zaia ha annunciato che "per oggi attendiamo 103mila dosi di AstraZeneca e 38mila di Moderna mentre dal 5 aprile fino al 26 del mese secondo le previsioni avremo una fornitura di 150mila vaccini a ...