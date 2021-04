L’angoscia legata alla pandemia ormai abbonda | il rischio per me è una ‘caccia alle streghe’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Una giovane ventenne mi dice: “Dottore vorrei dimagrire per essere come le ragazzemoda. Non mangio durante il giorno, poi però la notte mi sveglio, apro il frigorifero e mangio tutte le schifezze che trovo. Sono una disgraziata!” Un ragazzo afferma: “Dovrei studiare, rendere al massimo, invece cazzeggio col cellulare, guardo stupidaggini su Facebook, vado in giro per la casa a bighellonare.sera mi sento un verme perché non ho fatto quello che dovevo”. L’intolleranza verso se stessi monta in una società che appare sempre più aggressiva verso chi non è conformeaspettative o commette un errore. In ambito socialestraborda e cerca canali verso cui scaricarsi. Anche piccole devianze, errori o manchevolezze vengono ...