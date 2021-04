L’allarme di Massimo Galli | “Abbiamo reinfezioni negli stessi vaccinati | date da variante inglese”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) A “Otto e Mezzo” l’intervento del Professore A “Otto e Mezzo“, tra gli ospiti di ieri sera c’era anche il Professor, ormai uno dei virologi che più spessovisto eimparato a conoscere. Da Lili Gruber però non arrivano parole incoraggiati soprattutto riguardo alla: “Un grandissimo cambio di passo sugli interventi per la pandemia non l’ho visto. Avendo corretto una serie di difetti organizzativi, la questione della vaccinazione sta andando avanti decisamente meglio. Ma non siamo nella condizione di dire di aver messo in sicurezza tutti quelli che infettandosi rischiano di andare in ospedale o di morire”. Quindi, spiega come l’efficacia contro lanon sia totale: “I vaccini, contro la ...