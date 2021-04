L'agenzia del farmaco britannica: '30 coaguli del sangue su 18 milioni di vaccinati AstraZeneca' (Di venerdì 2 aprile 2021) Numeri molto bassi ma che testimoniano l'esistenza di un problema. L'Autorità del farmaco britannica ha dichiarato di aver rilevato 30 casi di coaguli del sangue in coloro che hanno ricevuto il ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Numeri molto bassi ma che testimoniano l'esistenza di un problema. L'Autorità delha dichiarato di aver rilevato 30 casi didelin coloro che hanno ricevuto il ...

