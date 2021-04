Lady Diana, le ultime parole di Harry e William al telefono: che rimorso (Di venerdì 2 aprile 2021) Poche ore prima della scomparsa di Lady Diana, i figli, Harry e William, allora bambini ricordano le ultime parole e quel saluto mancato… Non si ferma la rotazione delle emozioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 2 aprile 2021) Poche ore prima della scomparsa di, i figli,, allora bambini ricordano lee quel saluto mancato… Non si ferma la rotazione delle emozioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vogue_italia : Un'icona di stile al mare ?? Ecco le foto che non avevate ancora visto ?? - gaivsholland : DIANA SPENCER; principessa del Galles Lady Diana,donna fuori dal comune per il ruolo che rivestiva,si è differenzia… - ciakmag : #Spencer: #Kristen Stewart come Lady Diana con i piccoli William ed Harry nelle nuove foto dal set ?? - GianlucaOdinson : Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli William e Harry (FOTO e VIDEO) -… - ClaudioSeghetta : e dopo aver sentito due anziani litigare perché 'il Covid è stato inventato per nascondere gli scandali dei governi… -