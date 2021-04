La vergognosa riforma sarda votata da destra e sinistra | moltiplicate province e città metropolitane

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : vergognosa riforma

Globalist.it

I costi stimati di quella che l'assessore agli Enti locali, il sardista Quirico Sanna, ha definito "dal basso", non sono definitivi. Per quest'anno, le spese previste ammontano a 796 mila ...Ed ecco la risposta di Adão de Almeida, ministro dell'amministrazione territoriale edello ... la volontà di introdurre nuovi paragrafi, da 6 a 9, nell'articolo 176, costituisce "una...Le province passano da 5 a 8 e triplicano i comuni della Provincia di Cagliari: la riforma approvata in Consiglio Regionale ...Una risposta vergognosa, un’elemosina. Chiediamo un tavolo permanente vero e una riforma totale che contempli tutele. Abbiamo esaurito la pazienza».Alessandro Gassmann scrive: «Il mio pensiero va ai ...