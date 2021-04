La triste corsa all’accaparramento dei vaccini e il nuovo turismo vaccinale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Recentemente l’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato di avere costituito un’alleanza con altre tredici case farmaceutiche, tra cui Sanofi e Novartis, per aumentarne la produzione nel mondo del vaccino lanciato insieme a Pfizer. L’obiettivo minimo entro quest’anno è di due miliardi di dosi, nonostante complessità di fabbricazione e scarsità di materie prime ne rendano difficile la catena produttiva. Quello che sappiamo è che sino ad oggi BioNTech e Pfizer hanno venduto 500 milioni di dosi all’Unione europea, 300 milioni agli Stati Uniti, 120 milioni al Giappone, 110 milioni alla Cina, 40 milioni al Regno Unito, 20 milioni al Canada, un imprecisato numero di milioni di dosi andate in Medio Oriente e altri Paesi grazie a contratti che sono rimasti segreti e altri 40 milioni che sono invece andate all’iniziativa internazionale Covax – un pool di acquisti globale creato ...

