La Sicilia prova a voltare pagina. Ma Musumeci non ne azzecca una. Partenza flop del manager chiamato a sostituire la dirigente arrestata per il caso dei dati truccati (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la scoperta dei dati truccati per evitare la zona rossa e il conseguente terremoto politico, la Sicilia prova a voltare pagina. "La dottoressa Maria Letizia Di Liberti", la responsabile del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico finita ai domiciliari martedì, "con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni. Il provvedimento, unitamente all'avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l'ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici" ha spiegato l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto. Nel frattempo ad occuparsi del nevralgico ufficio che gestisce i numeri della pandemia nella ...

