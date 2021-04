La serie After Life ci racconta l’ironia della vita (Di venerdì 2 aprile 2021) Cosa sia la vita resta il mistero più grande in assoluto. Eppure, esiste un paradosso che contraddistingue ogni essere umano. Sebbene non abbiamo idea della profondità dell’esistenza, guardiamo comunque oltre. Desideriamo comprendere cosa ci sia al di là del nostro respiro. Senza mai pensare che questi due aspetti sono ugualmente misteriosi. E complessi. La serie “After Life” tratta proprio i meccanismi di questo lato umano. Cosa racconta la serie “After Life”? Il nome di questo show potrebbe facilmente trarre in inganno. Non a caso, in inglese, si tende a indicare col termine “After Life”, la vita dopo la morte. Teniamo a mente questa nozione, poiché ci tornerà comunque utile. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Cosa sia laresta il mistero più grande in assoluto. Eppure, esiste un paradosso che contraddistingue ogni essere umano. Sebbene non abbiamo ideaprofondità dell’esistenza, guardiamo comunque oltre. Desideriamo comprendere cosa ci sia al di là del nostro respiro. Senza mai pensare che questi due aspetti sono ugualmente misteriosi. E complessi. La” tratta proprio i meccanismi di questo lato umano. Cosala”? Il nome di questo show potrebbe facilmente trarre in inganno. Non a caso, in inglese, si tende a indicare col termine “”, ladopo la morte. Teniamo a mente questa nozione, poiché ci tornerà comunque utile. ...

