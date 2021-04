La psicopedagogista | «Gli autistici possono dare moltissimo alla nostra società»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) Non è facile dare una definizione ai disturbi dello spettro autistico. Quella scientifica è «un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi». Nella vita quotidiana l’autismo si traduce in moltissime variabili, ognuna con sfumature e gravità differenti.